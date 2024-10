Napoli, cinismo e carattere da scudetto: si può (quasi) cominciare a sognare

Di lavoro da fare comunque ce n'è ancora parecchio, non vi è dubbio: dopo il vantaggio firmato Lukaku la squadra si è fatta schiacciare con troppa facilità, è stata a lungo passiva e ha anche beneficiato di un pizzico di fortuna, oltre che dell'imprecisione degli avversari. In futuro servirà maggiore lucidità e capacità di gestione del possesso, perché il bunker che ha retto a San Siro potrebbe non farlo in alte occasioni.