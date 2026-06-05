Mondiali 2026: cambia la cerimonia degli inni, le squadre saranno una di fronte all'altra

05 Giu 2026 - 11:48
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Ai Mondiali di calcio in Usa-Messico-Canada andrà in scena un nuovo cerimoniale prima del via delle partite. Lo ha reso noto la Fifa. Prima del fischio iniziale entreranno in campo tutti i giocatori delle due squadre, anche quelli che siedono in panchina. Durante l'inno nazionale i due gruppi di schiereranno l'uno di fronte all'altro, a ridosso del cerchio di centrocampo. Alle loro spalle ci sarà la bandiera nazionale. "Ogni giocatore selezionato nella rosa della partita - spiega la Fifa sui propri social - salirà sul palcoscenico per raccogliersi attorno al banner del cerchio centrale per gli inni nazionali, garantendo che ognuno - non solo i titolari - viva quel momento simbolico di orgoglio ed emozione quando rappresenta il proprio paese sul più grande palcoscenico del calcio".

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