Milan, prosegue la contestazione della Curva Sud per la città: "Liberate il nostro Milan"

Prosegue senza sosta la contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della proprietà rossonera. Nella tarda serata di ieri infatti, è stato appeso un manifesto in vari punti della città che recitava 'Liberate il nostro Milan'. A seguire i cinque capi di accusa ossia, 'Devastazione di storia, identità, passione e Milanismo, Sfruttamento speculativo del marchio, Aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza, Sabotaggio dell'ambiente e del tifo organizzato e Manifesta incapacità su tutti i fronti societari". Il manifesto, come si può vedere sui social, è stato appeso anche davanti al centro padel di Zlatan Ibrahimovic, ieri preso nel mirino anche sui social.