NAPOLI

Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis

La Nazionale è solo una tentazione e molti indizi fanno pensare che l'allenatore leccese rispetterà il contratto

14 Apr 2026 - 09:10
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A Napoli, fino a poco tempo fa, si dava per scontato l'addio di Conte. Gli indizi erano tanti: dalle preferenze espresse apertamente per un ritorno in Nazionale a un De Laurentiis che non sembrava certo stracciarsi le vesti all'ipotesi di una partenza dell'attuale allenatore. Ora le cose sembrano diverse. Innanzitutto al vertice della Figc si sta avvicinando un presidente che vede di buon occhio Allegri come prossimo ct, poi le due parti non sembrano avere alternative così tanto più allettanti rispetto allo status quo. Conte, insomma, potrebbe rispettare l'altro anno di contratto eguagliando il record di tre stagioni di fila con la stessa squadra, che ha il solo precedente del triennio 2011-14 alla Juventus. 

De Laurentiis, da parte sua, non avrebbe necessità di un'ulteriore rivoluzione tenendosi un allenatore che, in due anni, ha vinto uno scudetto e si sta conquistando un secondo posto che, alla luce dei troppi infortuni subiti in stagione, ha il sapore di un ottimo risultato. Molto, comunque, dipenderà dal finale di stagione, con gli azzurri chiamati a blindare il secondo posto. Poi ci sarà il vertice tra le parti che, se la logica dovesse prevalere, vedrà la conferma di Conte sulla panchina azzurra. I rischi, però, non mancano. Si discuterà di mercato e si sa che l'attuale allenatore, molto sensibile al tema, avrà delle richieste che non si sa quanto possano essere avallate dal presidente. Si giocherà molto su questo punto ed è difficile fare previsioni. Un anno fa sembrava sicuro l'addio e invece ci fu il colpo di scena della scelta di restare. Questa volta si metteranno sul tavolo delle ragioni diverse, visto che allora si veniva da uno scudetto che invece, salvo clamorose sorprese, nell'attuale stagione ha preso altre strade.

Quella in corso è stata una stagione complessa, con un'Europa da dimenticare e tanti punti persi con le piccole che hanno portato all'addio al bis tricolore. I punti lasciati sono finora 12 contro i 5 dell'Inter. La differenza sta tutta lì. Mantenere gli azzurri ad alti livelli fino alla fine, nonostante infortuni e ammutinamenti (vedi il caso Lukaku), però, è un plus che va a favore dell'allenatore, senza però dimenticare che i problemi muscolari vedono gli staff tecnici corresponsabili. Non è insomma solo una questione di sfortuna. Se la visione sul futuro collimerà, in ogni caso, è certo che Conte e il Napoli vivranno un altro anno insieme

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