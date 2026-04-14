Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis

De Laurentiis, da parte sua, non avrebbe necessità di un'ulteriore rivoluzione tenendosi un allenatore che, in due anni, ha vinto uno scudetto e si sta conquistando un secondo posto che, alla luce dei troppi infortuni subiti in stagione, ha il sapore di un ottimo risultato. Molto, comunque, dipenderà dal finale di stagione, con gli azzurri chiamati a blindare il secondo posto. Poi ci sarà il vertice tra le parti che, se la logica dovesse prevalere, vedrà la conferma di Conte sulla panchina azzurra. I rischi, però, non mancano. Si discuterà di mercato e si sa che l'attuale allenatore, molto sensibile al tema, avrà delle richieste che non si sa quanto possano essere avallate dal presidente. Si giocherà molto su questo punto ed è difficile fare previsioni. Un anno fa sembrava sicuro l'addio e invece ci fu il colpo di scena della scelta di restare. Questa volta si metteranno sul tavolo delle ragioni diverse, visto che allora si veniva da uno scudetto che invece, salvo clamorose sorprese, nell'attuale stagione ha preso altre strade.