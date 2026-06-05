De Siervo: "Il gap con Premier e Liga è una questione di capitali"

"Se ci paragoniamo alla Premier League sì e forse vale pure per la Liga, per il resto non ci sentiamo inferiori a nessuno". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A inaugurando il Festival della Serie A al teatro Regio di Parma, risponde a chi chiede se il gap con gli altri campionati è una questione di fondi, di investimenti di capitali. De Siervo tocca anche il tema infrastrutturale: "Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d'Europa, nonostante questo siamo competitivi, tra cinque anni avremo finalmente stadi all'altezza della situazione, riusciremo a quel punto davvero a recuperare il gap, perché se è vero come è vero che i diritti televisivi sono fermi, quello sta crescendo sono i ricavi da stadio e per poter cogliere questa corrente ascensionale dobbiamo essere pronti sugli stadi". L'Ad della serie A conclude: "Abbiamo accumulato ritardo per come la politica (sia di destra e sinistra) non ha supportato il mondo del calcio negli ultimi trent'anni, dobbiamo riuscire a superare questa fase di complessità per poi riprendere a volare, qui a Parma parlerà per la prima volta il nuovo commissario straordinario stadi Massimo Sessa, a lui la politica ha consegnato gli onori e gli oneri di essere l'elemento di accelerazione e risoluzione dei problemi generali".