De Bruyne-Conte, non c'è mai stato feeling. Sarà la prima sfida per Allegri

Motivi tattici, quelli con i quali KDB ha motivato le critiche a Conte, ma non solo. Di sicuro il 4-1-4-1 dei Fab Four che avrebbe dovuto esaltarlo si è visto poco ("Lo stile è importante, bisogna divertirsi. Se giochi 5-4-1 e segni solo un gol a partita..."), complice pure l'infortunio, ma è innegabile che il rapporto non fosse partito con le migliori premesse sin dalla sera di Manchester City-Napoli, match del girone di Champions League del 18 settembre 2025. L'urna aveva messo il belga di fronte alla sua ex squadra, si aspettava un ritorno trionfale pochi mesi dopo l'addio, e invece Conte gli concesse pochi minuti (dopo l'espulsione di Di Lorenzo al 26', lo aveva sostituito con Olivera) rovinando l'atmosfera anche ai tifosi inglesi.