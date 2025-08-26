Conte: "Sarà un campionato equilibrato, non è una sfida tra me e Allegri"

Il tecnico del Napoli: "Le big stanno tornando, le somme si tireranno solamente alla fine"
"Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi". Lo dice Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, a Sky Sport. "Per l'Inter non si tratta di un ritorno, l'anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti - ha aggiunto Conte. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme".
Il ritorno di Allegri non propone "una sfida tra me e lui, ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte". Elogi a De Bruyne, che "è arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier, in un momento di grandissima maturità sotto tutti i punti di vista. Ci auguriamo ci possa aiutare a migliorare. Sappiamo benissimo che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene. L'ho detto tante volte, la squadra vince e perde insieme, non c'è un singolo che fa la differenza. O meglio, non ci sono più".
Infine, Conte ha parlato della sua mentalità vincente: "Da questo punto di vista non faccio fatica. Io anche se è il primo giorno che sono in una nuova squadra cerco sempre di trasmettere la mia mentalità, fatta di lavoro, serietà, abnegazione, credere in quello che facciamo e di superare sempre l'ostacolo. Ci deve sempre essere la voglia di alzare il livello, per me è importante e quindi lo faccio anche per i miei calciatori e per tutte le persone che lavorano con me".
Il rapporto con la città e l'ambiente è una motivazione speciale: "L'ambiente Napoli sente molto il calcio, c'è grande passione. Sappiamo che il risultato del Napoli sposta anche gli umori della gente di Napoli e dei nostri tifosi. Noi dobbiamo essere bravi a conviverci, sia nei momenti positivi che negativi. A volte ci sono degli eccessi, come succede nei posti dove c'è tanta passione. Come dico sempre, non dobbiamo avere niente da recriminare a fine partita. Questo il tifoso lo vede e lo percepisce, dobbiamo dare sempre tutto, anche se a volte non basta per vincere".
