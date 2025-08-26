Conte: "Sarà un campionato equilibrato, non è una sfida tra me e Allegri"

"Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi". Lo dice Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, a Sky Sport. "Per l'Inter non si tratta di un ritorno, l'anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti - ha aggiunto Conte. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme".