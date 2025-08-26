Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Conte: "Sarà un campionato equilibrato, non è una sfida tra me e Allegri"

Il tecnico del Napoli: "Le big stanno tornando, le somme si tireranno solamente alla fine" 

26 Ago 2025 - 14:45

"Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi". Lo dice Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, a Sky Sport. "Per l'Inter non si tratta di un ritorno, l'anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti - ha aggiunto Conte. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme".

Leggi anche
Rasmus Hojlund

Hojlund in chiusura: pressing sul Manchester United, prestito con obbligo condizionato

Il ritorno di Allegri non propone "una sfida tra me e lui, ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte". Elogi a De Bruyne, che "è arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier, in un momento di grandissima maturità sotto tutti i punti di vista. Ci auguriamo ci possa aiutare a migliorare. Sappiamo benissimo che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene. L'ho detto tante volte, la squadra vince e perde insieme, non c'è un singolo che fa la differenza. O meglio, non ci sono più".

Leggi anche
Kevin De Bruyne

De Bruyne: "Tra scudetto e Champions scelgo... Vi spiego le differenze tra Conte e Pep"

Infine, Conte ha parlato della sua mentalità vincente: "Da questo punto di vista non faccio fatica. Io anche se è il primo giorno che sono in una nuova squadra cerco sempre di trasmettere la mia mentalità, fatta di lavoro, serietà, abnegazione, credere in quello che facciamo e di superare sempre l'ostacolo. Ci deve sempre essere la voglia di alzare il livello, per me è importante e quindi lo faccio anche per i miei calciatori e per tutte le persone che lavorano con me". 

Il rapporto con la città e l'ambiente è una motivazione speciale: "L'ambiente Napoli sente molto il calcio, c'è grande passione. Sappiamo che il risultato del Napoli sposta anche gli umori della gente di Napoli e dei nostri tifosi. Noi dobbiamo essere bravi a conviverci, sia nei momenti positivi che negativi. A volte ci sono degli eccessi, come succede nei posti dove c'è tanta passione. Come dico sempre, non dobbiamo avere niente da recriminare a fine partita. Questo il tifoso lo vede e lo percepisce, dobbiamo dare sempre tutto, anche se a volte non basta per vincere".

napoli
antonio conte

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:48
srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

02:04
Nuovi arbitri parlanti

Nuovi arbitri parlanti

03:29
Serie A revolution

Serie A revolution

01:43
Finalmente Scamacca

Finalmente Scamacca

01:38
Comunque vada un affare

Comunque vada un affare

01:46
Il declino del "bebote"

Il declino del "bebote"

01:36
L'Italia di Hojlund

L'Italia di Hojlund

01:45
David, Vlahovic e Kolo

David, Vlahovic e Kolo

01:30
Napoli già carico

Napoli già carico

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

01:01
MCH SHARAPOVA HALL OF FAME 26/8 MCH

"Sharapova entra nella Hall of Fame, festa a New York

00:56
Chivu: "Calma, è solo la prima..."

Chivu: "Calma, è solo la prima..."

03:00
Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

03:03
Udinese-Verona 1-1: gli highlights

Udinese-Verona 1-1: gli highlights

03:31
SRV RULLO SERIE A, I "NUOVI VOLTI" (MUSICATO) 25/8

I nuovi volti della Serie A: promossi e bocciati all’esordio

01:48
srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

I più visti di Napoli

Matteo Politano

Gattuso osserva il Napoli e richiama Politano. Buongiorno verso l'esclusione

McTominay brilla, De Bruyne subito a segno: Napoli sul velluto col Sassuolo

Napoli tra novità e certezza: McTominay e De Bruyne i jolly di Conte, ma Lucca...

Kevin De Bruyne

De Bruyne: "Tra scudetto e Champions scelgo... Vi spiego le differenze tra Conte e Pep"

Conte: "Siamo partiti bene e lo spirito è giusto, mi sono basato sulle certezze"

Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:12
Il Giudice Sportivo squalifica Cambiaso per due giornate: niente Inter
15:01
Bremer: "Il ritorno è solo l'inizio, forza Juve"
14:07
A Lecce è record di abbonamenti
13:49
Asllani saluta l'Inter sui social: "Ho realizzato un sogno, porterò sempre con me i colori nerazzurri"
12:58
Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili