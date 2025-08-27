Logo SportMediaset
manovre azzurre

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

La fumata bianca dovrebbe arrivare giovedì, Conte pronto ad abbracciare il nuovo attaccante

27 Ago 2025 - 19:22

Il Napoli è a un passo da Rasmus Hojlund. Dopo l'accordo con il giocatore, il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Restano da perfezionare gli ultimi dettagli dell’operazione ma in casa azzurra c'è ottimismo sulla chiusura a breve dell'operazione per circa 45 milioni di euro complessivi. La fumata bianca è attesa per giovedì. Antonio Conte è dunque pronto ad abbracciare il nuovo attaccante, fondamentale dopo l'infortunio che terrà fuori Romelu Lukaku per lungo tempo.

