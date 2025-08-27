Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

Il Napoli è a un passo da Rasmus Hojlund. Dopo l'accordo con il giocatore, il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Restano da perfezionare gli ultimi dettagli dell’operazione ma in casa azzurra c'è ottimismo sulla chiusura a breve dell'operazione per circa 45 milioni di euro complessivi. La fumata bianca è attesa per giovedì. Antonio Conte è dunque pronto ad abbracciare il nuovo attaccante, fondamentale dopo l'infortunio che terrà fuori Romelu Lukaku per lungo tempo.