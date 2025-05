Conte: "Ci siamo giocato un bonus, ora dobbiamo vincere le altre due partite"

Ancora un punto di vantaggio, ma il Napoli sperava di potersi affacciare alle ultime due giornate di campionato con un vantaggio di maggiore sicurezza sull'Inter. Invece il Genoa ha strappato un pareggio inatteso al "Maradona", che tiene aperti i giochi tricolore. Antonio Conte, però, non molla. "Bisogna sapere che ci siamo giocati un bonus che avevamo. Dobbiamo andare a vincere le altre due partite per conquistare il campionato, facendo qualcosa di incredibile. Non meritavamo di perdere punti così, però ho poco da rimproverare ai ragazzi: abbiamo fatto 22 tiri, 11 nello specchio, hai possesso palla, fai la partita e alla fine concedi due gol e la pareggi. Dispiace, avremmo dovuto vincerla, rimane amarezza. Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Ma ci sta, è il calcio", le parole del tecnico azzurro.