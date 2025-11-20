Atalanta, col Napoli gruppo al completo e tridente

Per l'esordio da allenatore dell'Atalanta, sabato sera a Napoli, Raffaele Palladino avrà la squadra al completo. Dei 14 nazionali al rientro alla spicciolata da lunedì, nell'allenamento a Zingonia di giovedì pomeriggio sono tornati gli ultimi due, Kamaldeen Sulemana e Kossounou. Indisponibile il solo Bakker, assente dal 26 luglio per la rottura del crociato destro: si rivedrà in allenamento a dicembre e in campo a gennaio inoltrato. Con la squadra in partenza venerdì per il ritiro napoletano e quindi con altre due sessioni sul campo da effettuare, il sostituto di Ivan Juric punta sul tridente dell'Europa League vinta l'anno scorso da Gasperini, De Ketelaere-Scamacca-Lookman. In difesa, a protezione di Carnesecchi, Scalvini e Ahanor contendono il posto a uno tra Kossounou e Djimsiti ai lati di Hien. Sulle corsie, Bellanova e Zappacosta vanno verso la conferma, con Zalewski e Bernasconi riserve. In mezzo la coppia Ederson-De Roon: coi tre attaccanti, il sacrificato sarebbe Pasalic.