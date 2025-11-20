Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, col Napoli gruppo al completo e tridente

20 Nov 2025 - 23:17

Per l'esordio da allenatore dell'Atalanta, sabato sera a Napoli, Raffaele Palladino avrà la squadra al completo. Dei 14 nazionali al rientro alla spicciolata da lunedì, nell'allenamento a Zingonia di giovedì pomeriggio sono tornati gli ultimi due, Kamaldeen Sulemana e Kossounou. Indisponibile il solo Bakker, assente dal 26 luglio per la rottura del crociato destro: si rivedrà in allenamento a dicembre e in campo a gennaio inoltrato. Con la squadra in partenza venerdì per il ritiro napoletano e quindi con altre due sessioni sul campo da effettuare, il sostituto di Ivan Juric punta sul tridente dell'Europa League vinta l'anno scorso da Gasperini, De Ketelaere-Scamacca-Lookman. In difesa, a protezione di Carnesecchi, Scalvini e Ahanor contendono il posto a uno tra Kossounou e Djimsiti ai lati di Hien. Sulle corsie, Bellanova e Zappacosta vanno verso la conferma, con Zalewski e Bernasconi riserve. In mezzo la coppia Ederson-De Roon: coi tre attaccanti, il sacrificato sarebbe Pasalic.

Ultimi video

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:28
MCH STADIO AZTECA RISTRUTTURATO MCH

Mondiale 2026: come sarà il nuovo stadio Azteca

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:14
Il Napoli e Fondazione Valter Longo in campo contro obesità e sovrappeso
23:17
Atalanta, col Napoli gruppo al completo e tridente
22:29
Il Bologna ritrova Immobile, recuperato anche Ravaglia
21:24
Como in trasferta a Torino, ma Diao è ko
20:51
Juventus, il Cda approva un nuovo aumento di capitale