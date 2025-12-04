Logo SportMediaset

Calcio

Il Napoli e Fondazione Valter Longo in campo contro obesità e sovrappeso

04 Dic 2025 - 21:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Napoli e Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social Responsibility per promuovere una cultura della longevità sana fondata su corretta alimentazione, movimento e prevenzione, con iniziative rivolte in particolare a bambini, bambine e adolescenti, oltre che a scuole, famiglie e comunità.

Il club condivide la missione della Fondazione Valter Longo, impegnata nella sensibilizzazione contro sovrappeso e obesità fin dall’età scolare. L’Italia è tra i Paesi europei più colpiti dal problema e la Campania registra il dato più critico: oltre il 43% dei bambini presenta un peso superiore a quello raccomandato. Questo impegno condiviso inaugura un percorso congiunto per contribuire a invertire la rotta della “pandemia da sovrappeso” e promuovere stili di vita sani. 

Il presidente di SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, dichiara: "Dobbiamo guardare al futuro con gli occhi dell'innovazione. La partnership con la Fondazione Valter Longo è per noi particolarmente importante al fine di incrementare la protezione della salute per i giovani, a partire già dall'infanzia. Purtroppo, in Campania, quasi un bambino su due è in sovrappeso, se non obeso. Il Calcio Napoli non può trascurare questa problematica, e con Valter Longo fornirà un contributo concreto".

Valter Longo, fondatore di Fondazione Valter Longo, ha commentato: “Per noi è molto importante poter collaborare con la SSC Napoli. Questa alleanza ci permetterà di raggiungere un grande numero di giovani e giovanissimi per iniziare a invertire quello che è stato un aumento costante di cattiva alimentazione e obesità nei bambini italiani e, in particolare, campani. Intervenendo subito, abbinando la scienza e la medicina della longevità alla forza comunicativa del calcio Napoli, aiuteremo la comunità e le Istituzioni, a partire dalla Campania, a proteggere i giovani contro malattie gravi come tumori, diabete, malattie cardiovascolari, autoimmuni e patologie neurodegenerative”.

La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club sul territorio. La Fondazione Valter Longo è già attiva in Campania con il progetto triennale  Comunità S.A.N.E. (Salute, attività fisica, nutrizione, educazione), sviluppato con l’Ospedale Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania, per contrastare stili di vita non corretti attraverso programmi educativi nelle scuole e iniziative pubbliche di prevenzione.

