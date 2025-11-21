Coverciano, Giuntoli in cattedra al corso per Ds

Il corso per Ds entra sempre più nel vivo: a Coverciano è la terza settimana di lezione per gli aspiranti direttori sportivi che davanti a loro, in questi giorni intensi nelle aule del Centro Tecnico Federale, hanno potuto sentire le testimonianze di due grandi professionisti del settore come Frederic Massara e Cristiano Giuntoli. L'attuale ds della Roma è intervenuto martedì, mercoledì è stata invece la volta dell'ex dirigente di Carpi, Napoli e Juventus. "Il nostro mestiere è sempre più difficile: bisogna essere bravi nel saper gestire le relazioni" ha sottolineato Giuntoli davanti alla platea dei corsisti, rispondendo a chi gli chiedesse qualche suggerimento per poter intraprendere questa professione. La lezione è stata una lunga testimonianza della sua carriera, con spunti che sono serviti agli allievi per comprendere al meglio il lavoro che potrebbe attenderli.