Calcio

Coverciano, Giuntoli in cattedra al corso per Ds

21 Nov 2025 - 08:17

Il corso per Ds entra sempre più nel vivo: a Coverciano è la terza settimana di lezione per gli aspiranti direttori sportivi che davanti a loro, in questi giorni intensi nelle aule del Centro Tecnico Federale, hanno potuto sentire le testimonianze di due grandi professionisti del settore come Frederic Massara e Cristiano Giuntoli. L'attuale ds della Roma è intervenuto martedì, mercoledì è stata invece la volta dell'ex dirigente di Carpi, Napoli e Juventus. "Il nostro mestiere è sempre più difficile: bisogna essere bravi nel saper gestire le relazioni" ha sottolineato Giuntoli davanti alla platea dei corsisti, rispondendo a chi gli chiedesse qualche suggerimento per poter intraprendere questa professione. La lezione è stata una lunga testimonianza della sua carriera, con spunti che sono serviti agli allievi per comprendere al meglio il lavoro che potrebbe attenderli.

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

21:14
Il Napoli e Fondazione Valter Longo in campo contro obesità e sovrappeso
10:20
Fiorentina, Vanoli: "Uniti e feroci per uscire dalla crisi"
09:19
Verona, Zanetti valuta Al-Musrati e tridente attacco
08:17
Coverciano, Giuntoli in cattedra al corso per Ds
23:17
Atalanta, col Napoli gruppo al completo e tridente