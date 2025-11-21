Verona, Zanetti valuta Al-Musrati e tridente attacco

Seduta mattutina a porte chiuse oggi per il Verona, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Parma. Tra le notizie principali figura ancora l'assenza di Serdar, non convocabile per il prossimo match. Per sopperire alla sua mancanza, il tecnico Paolo Zanetti sta pensando di inserire Al-Musrati in mezzo al campo, soluzione che garantirebbe maggiore fisicità e ordine tattico. Intanto prende forma anche l'idea di un assetto più offensivo: provato un tridente che prevede l'impiego di Daniel Mosquera al centro dell'attacco, soluzione che potrebbe offrire più profondità e imprevedibilità alla manovra gialloblù.