Calcio

Verona, Zanetti valuta Al-Musrati e tridente attacco

21 Nov 2025 - 09:19

Seduta mattutina a porte chiuse oggi per il Verona, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Parma. Tra le notizie principali figura ancora l'assenza di Serdar, non convocabile per il prossimo match. Per sopperire alla sua mancanza, il tecnico Paolo Zanetti sta pensando di inserire Al-Musrati in mezzo al campo, soluzione che garantirebbe maggiore fisicità e ordine tattico. Intanto prende forma anche l'idea di un assetto più offensivo: provato un tridente che prevede l'impiego di Daniel Mosquera al centro dell'attacco, soluzione che potrebbe offrire più profondità e imprevedibilità alla manovra gialloblù.

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

MCH STADIO AZTECA RISTRUTTURATO MCH

Mondiale 2026: come sarà il nuovo stadio Azteca

DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

