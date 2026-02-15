Atalanta: stiramento di primo grado al flessore per Raspadori. Niente Champions e playoff Mondiali a rischio

Brutte notizie per l'Atalanta e per la Nazionale. Giacomo Raspadori, uscito nel finale contro la Lazio, ha rimediato uno stiramento di primo grado al flessore, che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane. Palladino, che già deve fare a meno di De Ketelaere, non potrà contare sull'attaccante ex Napoli per la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund (andata il 17 febbraio in Germania e ritorno il 25 febbraio a Bergamo), oltre che per la trasferta di Napoli e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio del 4 marzo. A rischio la sua presenza anche per gli spareggi della Nazionale per andare ai Mondiali: il 26 marzo è in programma la semifinale a Bergamo contro l'Irlanda del Nord.