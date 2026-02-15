Serie A, Napoli-Roma 2-2: Malen ripreso due volte dagli azzurri

Nel venticinquesimo turno di Serie A la sfida tra Napoli e Roma al Maradona finisce 2-2 e fa gioire Milan e Juventus. Ritmi alti in avvio, e al 7’ gli ospiti stappano subito la partita: transizione rapida sulla destra, con Zaragoza che apparecchia per la zampata dell’ormai solito Malen. L’attaccante olandese approdato nella capitale a gennaio sembra sempre essere pericoloso, ma a pochi minuti dall’intervallo gli uomini di Conte riescono a pareggiare i conti: tiro dalla distanza di Spinazzola che beffa Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli, per l’1-1 al 40’.