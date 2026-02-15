Serie A, Napoli-Roma 2-2: Malen ripreso due volte dagli azzurri

© IPA
Giallorossi due volte in vantaggio con l'olandese (su rigore la seconda rete). Prima Spinazzola e poi il brasiliano li riprendono e salvano Conte
Nel venticinquesimo turno di Serie A la sfida tra Napoli e Roma al Maradona finisce 2-2 e fa gioire Milan e Juventus. Ritmi alti in avvio, e al 7’ gli ospiti stappano subito la partita: transizione rapida sulla destra, con Zaragoza che apparecchia per la zampata dell’ormai solito Malen. L’attaccante olandese approdato nella capitale a gennaio sembra sempre essere pericoloso, ma a pochi minuti dall’intervallo gli uomini di Conte riescono a pareggiare i conti: tiro dalla distanza di Spinazzola che beffa Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli, per l’1-1 al 40’.
Nella ripresa la formazione allenata da Gasperini torna avanti: fiammata di Wesley sulla sinistra, travolto poi in area di rigore da Rrahmani (entrambi fuori per infortunio). Dal dischetto Malen non sbaglia e fa 2-1 al 71’. Partita finita? Non proprio: all’82’ il neoentrato (e nuovo acquisto di gennaio degli azzurri) Alisson Santos fulmina Svilar con un destro secco da fuori area, per il definitivo 2-2. Il Napoli sale a 50 punti, a -3 dal Milan (che ha una partita in meno). Roma a quota 47, sempre a -3 dai partenopei e a +1 sulla Juventus.
LE PAGELLE DI NAPOLI-ROMA
IL TABELLINO
Napoli-Roma 2-2
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (dal 25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (dal 34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (dal 25’ st Olivera); Politano (dal 40’ st Mazzocchi), Vergara (dal 34’ st Giovane); Hojlund. All. Conte. A disp. Meret, Contini, Lukaku.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (dal 20’ st El Aynaoui), Wesley (dal 27’ st Tsimikas); Pellegrini (dal 20’ st Venturino), Zaragoza (dal 1’ st Soulé); Malen (dal 27’ st Robinio Vaz). All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 7’ e rig. 71’ Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N).
Ammoniti: Rrahmani (N); Mancini (R).
LE STATISTICHE
Donyell Malen (cinque) è diventato solo il terzo giocatore a segnare almeno quattro reti nelle sue prime cinque partite con la maglia della Roma in Serie A tra quelli che hanno esordito con i giallorossi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Gabriel Omar Batistuta (sei) e Stephan El Shaarawy (quattro).
Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07), Leonardo Spinazzola è solo il quarto giocatore italiano a segnare da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma dopo Daniele De Rossi (2007), Francesco Totti (2009) e Lorenzo Insigne (2020).
Il Napoli (23: 16V, 7N) è rimasto imbattuto per almeno 23 gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).
Dal suo esordio con la Roma in Serie A (21ª giornata), Donyell Malen è il giocatore che ha segnato più gol nella massima serie: cinque.
Alisson Santos è il primo giocatore a segnare al debutto col Napoli in Serie A da Sam Beukema e Rasmus Højlund il 13 settembre 2025 contro la Fiorentina.
Leonardo Spinazzola ha segnato tre gol in questo campionato, suo nuovo primato personale di reti in una singola stagione di Serie A.
Quello di Donyell Malen (dopo sei minuti e due secondi) è il gol più veloce segnato dalla Roma contro il Napoli dall’inizio di una partita di Serie A dall’autorete di Morgan De Sanctis il 18 dicembre 2011 (dopo due minuti e otto secondi).
Il Napoil è la squadra che ha subito più gol su rigore in questa Serie A (sei).
Primo assist di Bryan Zaragoza in Serie A, il giallorosso è tornato a fornire un passaggio vincente in campionato per la prima volta dallo scorso dicembre (in Liga vs Real Madrid).
La Roma ha pareggiato una trasferta per la prima volta in questo campionato, l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risaliva allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).
La Roma ha subito due gol da fuori area in una partita di Serie A per la prima volta dal 29 novembre 2020, sempre contro il Napoli.
Solo contro il Torino (56) il Napoli ha pareggiato più partite che contro la Roma in Serie A (55).