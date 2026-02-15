Pagelle Napoli-Roma: Malen da 8, Zaragoza si perde per strada. Alisson Santos mostra personalità, traballa la difesa azzurra

© IPA
I voti ai protagonisti della sfida del Maradona, terminata 2-2di Enzo Palladini
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Senza colpe particolari sui gol, mai costretto a parate decisive, tenta qualcuno dei suoi assist a lunga gittata.
Beukema 5,5 - Si fa sorprendere nettamente dall'inserimento di Malen che porta al quasi immediato vamtaggio della Roma. Partecipa alla serata non certo felice della difesa napoletana.
Rrahmani 5 - Se il calcio fosse uno sprint sui 50 metri, la sua sarebbe una sconfitta continua contro Malen. Però non si gioca sulla pista di atletica e allora il difensore azzurro ogni tanto prende anche il pallone. Frana addosso a Wesley per il rigore che porta la Roma sul 2-1, serata da dimenticare.
Dal 25' st Alisson Santos 7,5 - Entra con mani e piedi nel vivo della partita, tenta un paio di giocate di quelle che fa la differenza e poi va a segnare il gol del 2-2. Un ragazzo su cui è giusto puntare, perfetto quando occorre spaccare una partita.
Buongiorno 6 - Prende abbastanza in fretta le misure a Zaragoza, assumendosi anche qualche responsabilità in fase di costruzione.
Gutierrez 5 - Il limite di un mancino che gioca a destra è evidente. Può rendersi utile nella fase difensiva, molto meno in quella offensiva. Ma l'emergenza porta anche a questo.
Elmas 5,5 - Gira intorno a Lobotka, prova a dettargli qualche passaggio nello spazio, ma non sempre i suoi movimenti rappresentano la scelta giusta per la situazione contingente.
Dal 34' st Gilmour sv.
Lobotka 6 - Al consueto precisissimo lavoro da geometra prova a unire a che qualche tentativo dalla lunga distanza, ribadendo in questo modo che il gol non è certo la specialità della casa.
Spinazzola 7 - Uno di quei giocatori a cui Conte non rinuncerebbe mai, se stesse sempre bene. Si pende la responsabilità di un tiro non facile che invece raggiunge lo scopo, il gol dell'1-1. Costruisce a conclude, come all'inizio del secondo tempo quando va vicino al gol del 2-1.
Dal 25' st Olivera 6 - Partita di gestione, rientro comunque importante.
Politano 5 - Era stato più incisivo nel suo rientro in Coppa Italia contro il Como. Ha la fascia al braccio, si scambia di posizione ogni tanto con Vergara, ma per ovvi motivi è ancora indietro di condizione.
Dal 29' st Mazzocchi sv.
Vergara 6,5 - Continua a essere il cuore pulsante di questo Napoli. Spazia su tutto il fronte d'attacco per cercare linee percorribili e palloni giocabili, non sempre accompagnato nel suo coraggio.
Dal 34' st Giovane sv.
Hojlund 6 - Da un po' di tempo sta recitando la versione danese di Don Chisciotte. Lotta con anima e cuore, ma spesso va a sbattere contro la muraglia avversaria.
Allenatore Conte 6 - Fino a questo punto del campionato ha portato a compimento un mezzo miracolo e anche questa serata ha quel sapore.
ROMA
Svilar 6 - In mezzo a molta ordinaria amministrazione, tira fuori una delle due parate a inizio secondo tempo su tiro di Spinazzola.
Mancini 6 - Già così è uno dei migliori difensori in circolazione, se poi imparasse a controllare un po' meglio anche i nervi sarebbe al top. Bello comunque il duello con Vergara.
Ndicka 6,5 - Tutta sostanza e niente fumo. Tiene bene lo scontro fisico con Hojlund, anticipa quando può e con uno di questi anticipi fa partire l'azione del gol che porta la Roma sull'1-0.
Ghilardi 6,5 - Fisicamente imponente, sta dimostrando che la cura Gasp fa un bene dannato. Contibua a crescere in personalità e in efficacia.
Celik 5 - Timido l'approccio generale alla gara, timidissimo il tentativo inutile di arginare Spinazzola in occasione del gol dell'1-1. Chiude in bruttezza non andando a chiudere su Alisson Santos in occasione del 2-2.
Cristante 6 - Era e resta il vero punto di riferimento della squadra, il compagno a cui dare la palla quando si prospetta una difficoltà. A lui non pesa di certo.
Pisilli 6 - Energie ne ha sempre, sul piano della corsa non teme molti confronti, però è ovvio che contro il centrocampo del Napoli a volte si rischia che le corse vengano vanificate.
Dal 20' st El Aynaoui 6 - Qualche buona chiusura difensiva nello spezzone di partita giocato.
Wesley 7 - Con il suo gioco di gambe riesce a far dimenticare che sta giocando (per forza) sulla fascia sbagliata. Come destro che gioca a sinistra, sicuramente va meglio del suo dirimpettaio Gutierrez, mancino che gioca a destra. La sua volata da centrometrista porta in dote un rigore alla Roma.
Dal 27' st Tsimikas 6 - Presidia la fascia sinistra limitando i danni.
Zaragoza 5,5 - Il suo lampo iniziale, quella verticalizzazione per Malen da cui nasce il gol dell'1-0 per la Roma, viene poi un po' oscurato da qualche scelta sbagliata nelle giocate sulla fascia destra.
Dal 1' st Soulè 5 - Avrebbe tante buone idee e lo si intuisce, ma quando entra in possesso di palla capisce lui stesso di non essere nelle condizioni fisiche necessarie per mettere queste idee in pratica.
Pellegrini 5,5 - La sua solita partita monomarcia, la solita buona gestione della palla quando gli arriva. Manca qualche strappo, qualcuna di quelle genialate che in passato l'hanno spesso caratterizzato.
Dal 20' st Venturino 5,5 - Fa vedere poco quella vivacità che in altre occasioni aveva dato buone impressioni.
Malen 8 - L'impatto più violento che un giocatore abbia imposto sulla Serie A partendo dal mercato di gennaio. Segna sempre lui, fa praticamente tutto lui. Gli bastano sei minuti per sbloccare il risultato. Poi mostra a tutti come si batte un rigore, quello che porta la sua squadra sul 2-1. A proposito: la giocata che lancia la volata di Wesley in occasione del rigore guadagnato è tanto per cambiare di Malen.
Dal 27' st Robinio Vaz 5,5 - Deve ancora capire bene che cosa vuole esattamente Gasperini da lui.
Allenatore Gasperini 6 - Ha trovato il modo di far fruttare al meglio la presenza di Malen, non altrettanto efficace il gioco della Roma quando manca il centravanti.