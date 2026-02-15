Torino, Baroni: "Contestazione comprensibile, la squadra patisce la situazione ma non è un alibi"

15 Feb 2026 - 21:33

"Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. La squadra patisce un po' la situazione ma non è un alibi e deve responsabilizzarci ulteriormente". Così il tecnico del Torino Marco Baroni dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. "Sicuramente il Torino pensava a un campionato diverso, siamo in una situazione che non ci piace - ha proseguito - Sono il responsabile ma sono anche quello che vuole trovare una soluzione. La società mi ha confermato la fiducia. La contestazione? Comprensibile".

La parabola di Adzic

Como, ecco la Fiorentina

La parabola di Adzic

