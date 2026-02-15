Torino, Baroni: "Contestazione comprensibile, la squadra patisce la situazione ma non è un alibi"

"Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. La squadra patisce un po' la situazione ma non è un alibi e deve responsabilizzarci ulteriormente". Così il tecnico del Torino Marco Baroni dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. "Sicuramente il Torino pensava a un campionato diverso, siamo in una situazione che non ci piace - ha proseguito - Sono il responsabile ma sono anche quello che vuole trovare una soluzione. La società mi ha confermato la fiducia. La contestazione? Comprensibile".