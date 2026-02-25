Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz
Nella gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League la Juventus affronterà in casa il Galatasaray: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 21:00. Di seguito i bianconeri a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida all'Allianz Stadium.
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
30 David
41 Gil Puche
50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA)