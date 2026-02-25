Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz

25 Feb 2026 - 15:03

Nella gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League la Juventus affronterà in casa il Galatasaray: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 21:00. Di seguito i bianconeri a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida all'Allianz Stadium.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

30 David

41 Gil Puche

50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA)

Ultimi video

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

00:11
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

01:02
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

02:03
CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

01:10
CLIP FERRERO SU TIFOSI PRE JUVENTUS-GALATASARAY 25/02 SRV

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

02:24
CLIP CALLEGARI SU POSSIBILITA RIMONTA JUVENTUS E ATALANTA 25/02 SRV

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

01:02
CLIP FERRERO SU FORMAZIONE JUVE PRE GALATASARAY 25/02 SRV

Le ultime sulla formazione della Juve

02:22
Juve, tutto in una sera

Juve, tutto in una sera

02:34
"Chance? Poche, ma..."

"Chance? Poche, ma..."

01:50
Lo Stadium aspetta Yldiz

Lo Stadium aspetta Yldiz

01:43
Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

01:52
L'Atalanta ci crede

L'Atalanta ci crede

01:40
Napoli aspetta i suoi big

Il Napoli aspetta i suoi big

01:45
Cercasi Capitan America

Cercasi Capitan America: cos'è successo a Pulisic?

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:20
Italia femminile, inizia percorso Mondiale. Soncin: "Chiaro il nostro obiettivo"
15:43
Inter, buone notizie verso il Genoa: Calhanoglu torna in gruppo. Fuori solo Lautaro
15:15
Bologna, Italiano: "Vietato sottovalutare il Brann. Quanto fatto dal Bodo ha insegnato molto"
15:03
Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz
13:35
Imolese Calcio, evasione per due milioni: denunciati i dirigenti