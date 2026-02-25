Serie A, le big unite per chiedere miglioramenti arbitrali: due incontri in programma

La sensazione delle big, in particolare Milan, Juventus e Napoli, è quella di essere arrivati a una sorta di punto di rottura, con novità necessarie e che non si possono più rimandare. Lo dimostrano gli ultimi episodi che hanno scontentato praticamente tutte le squadre: il patron bianconero John Elkann si è fatto sentire dopo il caso Bastoni-Kalulu di Inter-Juve; il Milan ha portato il proprio disappunto dopo le sfide con Como e Parma; infine per il Napoli ha tuonato il presidente Aurelio De Laurentiis in seguito alla sconfitta con l'Atalanta e al doppio episodio Hien-Hojlund, contattando direttamente Gravina e proponendo l'inserimento del Var a chiamata dalla prossima stagione.