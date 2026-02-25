Inter, buone notizie verso il Genoa: Calhanoglu torna in gruppo. Fuori solo Lautaro
© X
La doppia sconfitta contro il Bodo Glimt e l'eliminazione dalla Champions League è difficile da digerire in casa Inter. L'obbligo adesso è quello di concentrarsi sul campionato e sull'inseguimento del 21esimo scudetto, con la sfida al Genoa che incombe.
Uno spiraglio di luce arriva dall'infermeria e dall'allenamento di mercoledì, che ha visto il rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu. Per il centrocampista turco, non convocato contro il Bodo, smaltito l'affaticamento all'adduttore della gamba destra. Se continuerà ad allenarsi e non sentirà dolore, potrà essere convocato già per la sfida di San Siro di sabato sera.
Per i nerazzurri, al momento resta out solo Lautaro Martinez. Il risentimento al soleo potrebbe fermarlo fino oltre la sosta delle nazionali di marzo, quando potrebbe rientrare per la parte conclusiva della stagione.