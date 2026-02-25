Bologna, Italiano: "Vietato sottovalutare il Brann. Quanto fatto dal Bodo ha insegnato molto"

Dopo la vittoria per 1-0 di settimana scorsa, domani sera il Bologna affronterà il Brann nel ritorno dei playoff di Europa League. Vincenzo Italiano ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Non dobbiamo sottovalutare nulla e sfruttare stadio, atmosfera e questo piccolo vantaggio che ci siamo portati dalla Norvegia. Quello che ha saputo fare il Bodo ci insegna che il calcio norvegese è in grande crescita. Il Brann è una squadra tattica, organizzata e dovremo affrontarla con la massima attenzione".