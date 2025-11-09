Bologna-Napoli, Hojlund rischia grosso con Ferguson: Chiffi lo ammonisce

Un episodio controverso ha segnato la partita Bologna-Napoli di oggi, arbitrata da Chiffi con Meraviglia al VAR e Massa all'AVAR. Al centro della polemica c'è l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund, reo di un gesto volontario ai danni del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson. L'episodio incriminato, al 64', vede Hojlund sferrare una gomitata che colpisce Ferguson a palla già lontana, dopo un contrasto tra i due. In seguito il classe 2003 ha di nuovo sbracciato verso l'avversario, non prendendolo poiché lo scozzese a quel punto si era ritratto dolorante.