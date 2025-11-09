Bologna-Napoli, Hojlund rischia grosso con Ferguson: Chiffi lo ammonisce

Bologna-Napoli: il VAR non richiama Chiffi, che decide per l'ammonizione a Hojlund dopo la gomitata a Fergusondi Stefano Fiore
© Da video
Un episodio controverso ha segnato la partita Bologna-Napoli di oggi, arbitrata da Chiffi con Meraviglia al VAR e Massa all'AVAR. Al centro della polemica c'è l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund, reo di un gesto volontario ai danni del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson. L'episodio incriminato, al 64', vede Hojlund sferrare una gomitata che colpisce Ferguson a palla già lontana, dopo un contrasto tra i due. In seguito il classe 2003 ha di nuovo sbracciato verso l'avversario, non prendendolo poiché lo scozzese a quel punto si era ritratto dolorante.
Chiffi ha ammonito l'attaccante danese e dal VAR hanno confermato la decisione del campo dopo un'analisi durata qualche minuto e non ritenendo meritevole richiamare il direttore di gara a rivedere l'azione al monitor per eventualmente cambiare il cartellino da giallo a rosso.
"Hojlund ha rischiato molto, sul primo colpo chiude il pugno per colpire Ferguson. Il colpo arriva attutito e non prende netto Ferguson ma c'era la volontà di colpire l'avversario perché chiude il pugno" il parere della moviola a Dazn.