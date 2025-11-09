Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
bologna-napoli

Bologna-Napoli, Hojlund rischia grosso con Ferguson: Chiffi lo ammonisce

Bologna-Napoli: il VAR non richiama Chiffi, che decide per l'ammonizione a Hojlund dopo la gomitata a Ferguson

di Stefano Fiore
09 Nov 2025 - 17:04
© Da video

© Da video

Un episodio controverso ha segnato la partita Bologna-Napoli di oggi, arbitrata da Chiffi con Meraviglia al VAR e Massa all'AVAR. Al centro della polemica c'è l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund, reo di un gesto volontario ai danni del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson. L'episodio incriminato, al 64', vede Hojlund sferrare una gomitata che colpisce Ferguson a palla già lontana, dopo un contrasto tra i due. In seguito il classe 2003 ha di nuovo sbracciato verso l'avversario, non prendendolo poiché lo scozzese a quel punto si era ritratto dolorante.

Chiffi ha ammonito l'attaccante danese e dal VAR hanno confermato la decisione del campo dopo un'analisi durata qualche minuto e non ritenendo meritevole richiamare il direttore di gara a rivedere l'azione al monitor per eventualmente cambiare il cartellino da giallo a rosso.

"Hojlund ha rischiato molto, sul primo colpo chiude il pugno per colpire Ferguson. Il colpo arriva attutito e non prende netto Ferguson ma c'era la volontà di colpire l'avversario perché chiude il pugno" il parere della moviola a Dazn.

bologna-napoli
hojlund
ferguson

Ultimi video

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per"Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

01:41
MCH RACING-DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 MCH

Il Racing del presidente Milito batte il Defensa e vola verso i playoff

01:14
MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

02:16
DICH GABBIA DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Gabbia: "Abbiamo lasciato già troppi punti in partite così"

01:31
DICH PELLEGRINO DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Pellegrini: "L'immagine che mi tengo è quella del Parma del secondo tempo"

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

I più visti di Napoli

De Laurentiis: "Lo stadio Maradona un cesso, incasso solo 3 milioni a sera"

Osimhen re di Champions: tripletta da urlo e rimpianti Napoli

Dallinga-Lucumì: il Napoli cade al Dall'Ara, il Bologna vede la zona Champions

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

Napoli, Conte punta su Hojlund: con il Bologna per ritrovare il gol. Lukaku "vede" il rientro

Napoli ai "lavori forzati": poco turnover per arrivare in testa alla sosta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:05
Fiorentina, Vanoli: "Fatto un piccolo passo, abbiamo tanti problemi"
17:39
Premier League: poker Aston Villa, cade il Leeds a Nottingham
17:31
Bologna, il vice Niccolini: "Grande partita, emozionato per le lacrime di Pessina"
17:27
Juventus, Yildiz a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
16:00
Atalanta, Juric: "Ho visto poca concentrazione"