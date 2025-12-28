Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nicola: "Oggi non c'è dispiacere, la Cremonese ha fatto la gara che doveva"

28 Dic 2025 - 17:36
© Getty Images

© Getty Images

"Oggi non c'è dispiacere, perdere non piace a nessuno ma secondo me oggi la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare, di intensità elevatissima. Abbiamo sempre cercato di mantenere l'iniziativa e di battagliare dimostrando di voler crescere sempre di più. Queste squadre ti mettono nelle condizioni di dover fare tutto ai 2000 all'ora, certo i due gol non sono stati tecnicamente incredibili dal punto di vista della manovra ma queste sono squadre che ti colpiscono anche in queste situazioni". Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. "Sarebbe stato importante andare a riposo sotto di un gol, questo avrebbe permesso di produrre quell'energia che serviva per recuperare, due gol sicuramente non sono facili anche perché tu devi cercare di prenderti qualche rischio e in più obiettivamente si aprono degli spazi - ha concluso - Devo dire che la Cremonese è uscita dal campo con grande dignità e voglia di dimostrare che c'è, che gioca certe partita con la voglia di provare a impensierire l'avversario".

Ultimi video

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:58
DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

01:53
DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

I più visti di Calcio

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Bari, dopo il pari con l'Avellino la salvezza passa dal mercato di riparazione
18:46
Coppa d'Africa: Guinea Equatoriale-Sudan 0-1
18:38
Allegri: "Agnelli in tribuna? Mi ha fatto piacere, abbiamo un bel rapporto"
18:16
Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro
17:50
Napoli, De Laurentiis: "Continua striscia positiva, bravo Conte e i ragazzi"