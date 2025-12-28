Nicola: "Oggi non c'è dispiacere, la Cremonese ha fatto la gara che doveva"

"Oggi non c'è dispiacere, perdere non piace a nessuno ma secondo me oggi la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare, di intensità elevatissima. Abbiamo sempre cercato di mantenere l'iniziativa e di battagliare dimostrando di voler crescere sempre di più. Queste squadre ti mettono nelle condizioni di dover fare tutto ai 2000 all'ora, certo i due gol non sono stati tecnicamente incredibili dal punto di vista della manovra ma queste sono squadre che ti colpiscono anche in queste situazioni". Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. "Sarebbe stato importante andare a riposo sotto di un gol, questo avrebbe permesso di produrre quell'energia che serviva per recuperare, due gol sicuramente non sono facili anche perché tu devi cercare di prenderti qualche rischio e in più obiettivamente si aprono degli spazi - ha concluso - Devo dire che la Cremonese è uscita dal campo con grande dignità e voglia di dimostrare che c'è, che gioca certe partita con la voglia di provare a impensierire l'avversario".