Chiffi sarà fermato per gli errori in Atalanta-Napoli, l'Aia salva invece Piccinini

L'ennesimo week-end horror degli arbitri non ha lasciato indifferente l'Aia, pronta a prendere provvedimenti. Dopo La Penna, fermato dopo Inter-Juve e pronto a essere reintegrato questa settimana, a pagare con un turno di stop sarà Chiffi, la cui prova di Bergamo in Atalanta-Napoli è stata giudicata insufficiente dall'Aia. Secondo i vertici arbitrali - scrive La Repubblica - c'è stata una chiara discrepanza nella valutazione degli episodi chiave, vale a dire il rigore concesso e poi revocato a Hojlund nel primo tempo e il gol annullato a Gutierrez, sempre per fallo del danese su Hien, nella ripresa. Nel primo caso sarebbe stato sbagliato concedere il rigore ed è quindi stata giusta la chiamata alla revisione al video del Var Aureliano. Sbagliato, al contrario, l'annullamento del 2-0 di Gutierrez: se il contatto sul rigore era stato giudicato troppo leggero, nello stesso modo doveva essere valutato quello in occasione della rete del possibile raddoppio napoletano.



Se Chiffi sarà fermato, non avrà invece problemi Piccinini, protagonista di un paio di episodi molto discussi in Milan-Parma. Secondo l'Aia il contatto tra Bartesaghi e Troilo in occasione della rete dei ducali non era da sanzionare come non era da giudicare falloso il disturbo di Valenti su Maignan. Insomma, giusta la chiamata alla revisione (il fischio è stato considerato troppo frettoloso) e giusta l'assegnazione della rete. Considerazione in linea con l'episodio ricordato da Leao e da molti milanisti dell'annullamento della rete di Pulisic contro il Sassuolo. Il quell'occasione, come ammise il designatore, il gol doveva essere considerato regolare. Gli episodi di Atalanta-Napoli e Milan-Parma saranno analizzati martedì da Open Var su Dazn.