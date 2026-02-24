Il derby di Hauge: "I milanisti tiferanno Bodo, i miei ex compagni felici per il gol"

24 Feb 2026 - 10:22

Jens Petter Hauge torna a calcare l'erba di San Siro e lo fa con il cuore ancora un po' rossonero. Alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League tra Inter e Bodo/Glimt, l'ex attaccante del Milan ha infiammato l'atmosfera ricordando il suo gol dell'andata e lo stretto legame con i suoi vecchi colori. "La rivalità tra Inter e Milan è tra le più grandi al mondo," ha dichiarato Hauge, sottolineando come domani lo stadio sarà una bolgia nerazzurra, ma il supporto a distanza non mancherà: "Chi rimarrà a casa tiferà per il Bodo". Il norvegese ha poi rivelato di aver ricevuto molti messaggi di congratulazioni dai suoi ex compagni milanisti dopo la rete segnata all'andata: "Sono ancora in contatto con molti di loro, erano davvero felici per il mio gol contro l'Inter".

