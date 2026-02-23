Italiano: "Ottenuto quello che volevamo. Ecco cosa mi ha detto Zaniolo"

23 Feb 2026 - 23:45

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, e intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 1-0 contro l'Udinese: "Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l'Udinese sono sempre
partite toste, non e stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, sono tre punti importanti per dare continuità alle vittorie. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo. Bene cosi, quelle due vittorie ci hanno dato tanto e
oggi lo abbiamo dimostrato. Nel primo tempo Castro è riuscito a orientarsi bene due o tre volte, stava lavorando bene perché sono arrivati dei buoni palloni e poteva fare meglio ma si sacrifica e fa un lavoro enorme senza palla, in questo momento sta bene. Zaniolo ha delle qualità impressionanti, e un giocatore di grande qualità e a volte non deve dar a nessuno. Mi ha detto che sono 9 anni che lo massacrano, io gli ho detto che con me lo fanno da 12. Gli infortuni lo hanno un po' rallentato, ma è un ragazzo che può dare tanta qualità anche alla Nazionale. Il centrocampo? E' una soluzione che in questo momento ci sta dando ottimi risultati, stavamo prendendo troppi gol e ripartenze. C'è stata l'esigenza di mettere li un tappo alle giocate degli avversari in più abbiamo interni che sanno inserirsi: anche Odgaard sa lavorare da mezzala. In questo momento continuiamo cosi, anche Freuler ci dà letture e non possiamo toglierlo da lì".

