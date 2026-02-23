Runjaic: "Se potessi tornare indietro non cambierei le mie scelte"

23 Feb 2026 - 23:35

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato al termine della partita persa a Bologna: "Probabilmente non cambierei le mie scelte. Abbiamo perso due partite prima di questa e oggi abbiamo mostrato una grande energia. Ho inserito Buksa perché dovevamo prendere ritmo
e non era facile come gara per lui. Sono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell'attitudine della squadra. Il risultato non è quello che volevamo, ma in generale sono soddisfatto della gara, anche se avremmo potuto fare qualcosa differentemente. Sfortunatamente non è stato abbastanza quello che abbiamo fatto e torniamo a casa con zero punti. Ora recupereremo energie per cercare di reagire già dalla prossima sfida casalinga. Di certo Davis ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato. Abbiamo visto anche la vittoria del Parma nell'ultima giornata, in Serie A nulla è scontato. Ho detto alla squadra di tenere alta la testa e sono certo che continuando così torneremo a far punti. Affrontare il Bologna non è semplice, è un top club e dobbiamo accettare il risultato. Solet ha sentito un fastidio all'adduttore, non ci aspettavamo di doverlo cambiare subito. Cercheremo di averlo a disposizione quanto prima. Incrociamo le dita". 

