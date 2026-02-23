Da XXL al ritorno in panchina: Serse Cosmi è il nuovo allenatore della Salernitana

Dopo l'esperienza di opinionista su XXL su Italia 1, Serse Cosmi riparte dalla Serie C a quattro anni di distanza dalla sua ultima esperienza in panchina. Il tecnico umbro, 68 anni, e un passato in serie A con Perugia e Udinese tra le altre, è stato scelto dalla Salernitana, club che milita nel girone C, per raccogliere l'eredità di Giuseppe Raffaele, esonerato nel pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monopoli. Cosmi è atteso in serata a Salerno. Si legherà al club del cavalluccio marino con un contratto di quattro mesi che scadrà il prossimo 30 giugno. Assieme a Cosmi dovrebbe arrivare alla Salernitana un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Giuseppe Scurto, ex calciatore che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice allenatore. La Salernitana è terza in classifica ma ha un distacco di 14 punti dal Benevento, capolista del girone. Cosmi dovrà provare a risollevare la formazione campana che, come ha evidenziato anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, ora dovrà cercare di giocarsi le chance promozione passando per i play-off.