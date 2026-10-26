Allegri, squalifica o multa e inchiesta della procura federale. La Roma attende infastidita

Capitolo a parte quanto accaduto nel post gara, perché per le frasi pronunciate all'indirizzo della Roma nella pancia dello stadio si potrebbe muovere la procura federale, che valuterà se aprire un'inchiesta nel caso in cui il giudice sportivo non intervenisse a riguardo. Prima di tutto, bisognerà capire se quella frase ("L'anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan"), riportata dai media, sia stata davvero pronunciata da un Allegri furioso dopo le interviste televisive e prima di entrare nella sala della conferenza stampa.