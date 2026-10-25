Udinese, Runjaic: "Panchina a rischio? Non questo il momento per confrontarsi col club"

Sesta sconfitta consecutiva in Serie A per l'Udinese di Runjaic che vede la sua panchina sempre più traballante: "Dopo la partita non è il momento opportuno per confrontarsi con la società" ha dichiarato a Dazn il tecnico dei friulani. "Purtroppo abbiamo perso ancora: il gol all'inizio, contro una squadra come il Milan, ha reso tutto più difficile: siamo dispiaciuti, ma ho visto una squadra viva, che può uscire da questa situazione. I rossoneri sono esperti, hanno saputo gestire al meglio la partita, però nel secondo tempo abbiamo avuto la giusta reazione. La nostra stagione è cambiata dopo la sconfitta a San Siro con l'Inter? Sì, può essere, ci sono stati anche infortuni pesanti, ma abbiamo tutte le caratteristiche giuste per rialzarci. E' il momento di parlare poco e di lavorare per rialzarci. A nessuno piace ovviamente questa situazione, ripeto però che possiamo venirne fuori".