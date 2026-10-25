Udinese, Runjaic: "Panchina a rischio? Non questo il momento per confrontarsi col club"

25 Ott 2026 - 23:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Sesta sconfitta consecutiva in Serie A per l'Udinese di Runjaic che vede la sua panchina sempre più traballante: "Dopo la partita non è il momento opportuno per confrontarsi con la società" ha dichiarato a Dazn il tecnico dei friulani. "Purtroppo abbiamo perso ancora: il gol all'inizio, contro una squadra come il Milan, ha reso tutto più difficile: siamo dispiaciuti, ma ho visto una squadra viva, che può uscire da questa situazione. I rossoneri sono esperti, hanno saputo gestire al meglio la partita, però nel secondo tempo abbiamo avuto la giusta reazione. La nostra stagione è cambiata dopo la sconfitta a San Siro con l'Inter? Sì, può essere, ci sono stati anche infortuni pesanti, ma abbiamo tutte le caratteristiche giuste per rialzarci. E' il momento di parlare poco e di lavorare per rialzarci. A nessuno piace ovviamente questa situazione, ripeto però che possiamo venirne fuori".

Leggi anche

Pulisic e Hutchinson stendono l'Udinese e tengono il Milan in zona Champions

Ultimi video

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

03:15
Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

01:10
Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

02:55
Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

02:04
Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

04:07
Udinese-Milan 0-2: gli highlights

Udinese-Milan 0-2: gli highlights

02:17
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

02:06
McKennie: "Tre punti importanti, ma dobbiamo ancora crescere"

McKennie: "Tre punti importanti, ma dobbiamo ancora crescere"

01:56:23
Barcellona-Real Madrid: partita integrale

Barcellona-Real Madrid: partita integrale

01:00
Danilo: "Abbiamo sbagliato nel pressing, vogliamo fare di più"

Danilo: "Abbiamo sbagliato nel pressing, vogliamo fare di più"

01:10
Di Francesco: "Buona prova, ci è mancata un po' di aggressività"

Di Francesco: "Buona prova, ci è mancata un po' di aggressività"

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

01:36
CR7 e il record di gol

CR7 e il record di gol

01:44
Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

01:03
Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

DICH SPALLETTI POST RENNES DICH

Spalletti: "Il terzo gol sarebbe avrebbe ribaltato quello che è capitato in questo periodo"

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:23
Udinese, Runjaic: "Panchina a rischio? Non questo il momento per confrontarsi col club"
23:23
Bartesaghi: "La nuova posizione mi piace molto. Sono in ottima condizione"
21:18
Il Manchester United crolla in casa, ma Carrick non molla: "Farò del mio meglio"
20:44
Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo il secondo tempo per ripartire"
20:16
Barcellona-Real, le ufficiali: Mou sceglie Bernardo, Flick conferma Xavi Espart