"Buon compleanno mister!", l'Inter fa gli auguri a Chivu: "Dedizione, coraggio, senso di appartenenza"

"Buon compleanno, mister!" L'Inter fa gli auguri a Cristian Chivu, che oggi compie 46 anni. Per il tecnico nerazzurro il regalo è arrivato con la clamorosa vittoria in rimonta contro la Fiorentina arrivata nel finale. "Dedizione, coraggio, senso di appartenenza: il tecnico nerazzurro rappresenta alla perfezione i valori che contraddistinguono maggiormente l'Inter. Cristian Chivu è l'allenatore della Prima Squadra dall'estate 2025 ed è riuscito, nella sua prima stagione, nell'impresa di guidare la squadra alla conquista di uno straordinario Double nazionale, arrivato con la vittoria del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia della storia dell'Inter.