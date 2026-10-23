Napoli, presentata la nuova maglia per Halloween: l'edizione limitata dedicata al "Munaciello"

Il Napoli porta nell’immaginario di Halloween uno dei suoi miti, nella stagione del Centenario: il "Munaciello". È stata presentata oggi, in collaborazione con EA7, la nuova maglia limited edition (2026 esemplari per i giocatori di movimento e 126 per i portieri) che richiama il leggendario spiritello del folklore partenopeo. I modelli scelti per indossarla sono il centrocampista scozzese, Scott McTominay, e il portiere azzurro, Alex Meret.