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La notte delle streghe

Napoli, presentata la nuova maglia per Halloween: l'edizione limitata dedicata al "Munaciello"

23 Ott 2026 - 10:58
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Il Napoli porta nell’immaginario di Halloween uno dei suoi miti, nella stagione del Centenario: il "Munaciello". È stata presentata oggi, in collaborazione con EA7, la nuova maglia limited edition (2026 esemplari per i giocatori di movimento e 126 per i portieri) che richiama il leggendario spiritello del folklore partenopeo. I modelli scelti per indossarla sono il centrocampista scozzese, Scott McTominay, e il portiere azzurro, Alex Meret.

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