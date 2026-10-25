Il Manchester United crolla in casa, ma Carrick non molla: "Farò del mio meglio"

Ancora una sconfitta per il Manchester United, battuto 3-0 in casa dal Bournemouth. Si complica ancora, quindi, la permanenza dell'allenatore Michael Carrick sulla panchina dei Red Devils. Il Manchester United è attualmente 16mo in classifica con soli 7 punti, ad una sola lunghezza dalla zona di retrocessione. Il club non vince da otto partite, comprese tutte le competizioni. A breve, inoltre, dovrà sfidare Chelsea, Aston Villa e Liverpool. Carrick ha lasciato in panchina il suo capitano e miglior giocatore, Bruno Fernandes, quattro giorni dopo una dichiarazione pubblica del portoghese che metteva in discussione il suo approccio tattico. La decisione, "puramente" sportiva secondo Carrick, è apparsa una sanzione personale. Ma l'assenza del leader in campo si è fatta sentire nel gioco. "È una situazione difficile, non ci mentiremo a vicenda. Cosa succederà davvero non lo so. Farò sempre del mio meglio per questo club e non cambierò ora", ha detto Carrick.