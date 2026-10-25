Bartesaghi: "La nuova posizione mi piace molto. Sono in ottima condizione"

25 Ott 2026 - 23:23
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Davide Bartesaghi ha parlato a Dazn al termine della sfida con l'Udinese: "Per fortuna sono in grado di fare entrambe le fasi, stasera potevo fare meglio, ma sono giovane e devo migliorare ogni giorno. Sono in ottima condizione fisica e lo devo al mister e ai compagni. Mi alleno ogni giorno per migliorarmi, la posizione di oggi mi piace molto. Leader? È un gruppo importante, tutto parte dal mister. Sta a noi poi scendere in campo, cerchiamo di dare il 100%, tutti danno il massimo. Le cose cambiano durante la stagione, ma i principi sono sempre gli stessi. Servono fame e grinta per scendere in campo con questa maglia". 

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