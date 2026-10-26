Boniek: "Il Pallone d'Oro lo darei a Messi"

"Io darei il Pallone d'oro a Leo Messi, anche se i favoriti per riceverlo stasera sono altri". Lo ha detto Zbigniew Boniek parlando a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, affermando che a suo parere "Yamal è fortissimo, straordinario ma anche molto giovane e può avere ancora un po' di pazienza, dato che nella Spagna campione del mondo ci sono tanti altri giocatori di prima classe". Quanto a Kylian Mbappè e Harry Kane, secondo l'attuale vicepresidente dell'Uefa "per avere il trofeo bisogna aver vinto qualcosa di straordinario e questi mi sembra che non sia avvenuta anche se il francese mi piace molto. Quindi io lo darei per l'ennesima volta a Messi, il premio".