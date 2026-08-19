Napoli fa gli scongiuri: con Allegri non sarà una partenza al Max, lo dicono i numeri

Non è sempre stata una partenza al Max, anzi. Ma per dirla con il mondo delle corse ippiche, di cui Allegri è un grande appassionato, un cavallo di razza si vede all'arrivo e non alla partenza. Uno come per esempio Minnesota… “Una volta volevo giocare un cavallo di nome Minnesota. Mi dissero: ‘è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo’. Vinse il cavallo e io sono andato ad allenare in Serie A!”. E in Serie A di scudetti Allegri, alla fine, ne ha vinti 6.