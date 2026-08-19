Napoli fa gli scongiuri: con Allegri non sarà una partenza al Max, lo dicono i numeri
Bilancio in chiaroscuro per il tecnico alla prima giornata, ma il cavallo di razza si vede all'arrivo…di Carlo Landoni
Non è sempre stata una partenza al Max, anzi. Ma per dirla con il mondo delle corse ippiche, di cui Allegri è un grande appassionato, un cavallo di razza si vede all'arrivo e non alla partenza. Uno come per esempio Minnesota… “Una volta volevo giocare un cavallo di nome Minnesota. Mi dissero: ‘è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo’. Vinse il cavallo e io sono andato ad allenare in Serie A!”. E in Serie A di scudetti Allegri, alla fine, ne ha vinti 6.
Partenza falsa all'esordio nel massimo campionato: 31 agosto 2008, il suo Cagliari viene travolto 4-1 dalla Lazio. Partenza sprint ai tempi del Milan: 29 agosto 2010, i rossoneri superano di slancio il Lecce 4-0. Quello del quinquennio bianconero è uno start vincente, seppur, per dirla sempre con Allegri, di corto muso: 30 agosto 2014, a Verona 1-0 con il Chievo.
Sono questi gli unici due successi di Allegri alla prima in campionato, perché Juventus e Milan bis sono un mezzo e un flop: a Udine, 22 agosto 2021, non bastano Dybala e Cudrado e la Juventus di Allegri si fa rimontare sul 2-2. Va ancora peggio l'anno scorso nel suo ritorno al Milan: 23 agosto, i rossoneri cadono in casa con la Cremonese.
Il bilancio parla di due vittorie, due sconfitte, un pareggio. Sabato al Ferraris prima volta con il Napoli, l'avversario il Genoa. D'accordo la partenza, ma il cavallo di razza si vede all'arrivo, come Minnesota…