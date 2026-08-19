Napoli, Badiashile è a Villa Stuart: visite in corso. Si avvicina l'addio di Noa Lang, c'è anche Atalanta

Arrivato a Napoli nella serata di martedì, Benoit Badiashile sta svolgendo, in questi minuti, le visite mediche con il Napoli. Intorno alle ore 9.30 il francese ha raggiunto sorridente Villa Stuart per i controlli di rito: successivamente arriverà la firma sul contratto fino al 2031. Con il Chelsea l'operazione è già chiusa da tempo sulla base di un prestito a tre milioni con l'aggiunta di un milione di bonus più 27 milioni per il riscatto. Sorride Allegri che avrà il centrale tanto atteso: il tecnico toscano potrebbe portarlo in panchina già sabato sera a Marassi per il debutto in campionato contro il Genoa.
Sul mercato il ds Manna non si fermerà a Badiashile e Favasuli: gli azzurri stanno cercando anche un attaccante: nel mirino resta sempre Gabriel Jesus, ormai fuori dai piani del club. Intanto si avvicina la cessione di Noa Lang: nelle ultime ore il Galatasaray ha riallacciato i contatti col club azzurro per il ritorno dell'olandese in Turchia. Ma restano vive anche le opzioni Ajax e Atalanta (proposto il prestito). Sinora semplici sondaggi, ancora nessuna offerta ufficiale, col Napoli che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 25 milioni di euro.