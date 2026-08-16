Dall'Inghilterra: il Napoli guarda ancora in casa Arsenal, spunta Martinelli. E c'è l'offerta per Ceballos

Il Napoli guarda ancora in casa Arsenal per rinforzare l'attacco. Dopo Gabriel Jesus, svelano dall'Inghilterra, gli azzurri si sarebbero mossi per ingaggiare Gabriel Martinelli che i Gunners cederebbero volentieri per provare nuovi colpi in attacco. Il brasiliano, che ha detto no alla corte del Galatasaray (per i turchi era l'alternativa a Leao), è un obiettivo sensibile del ds Manna: secondo CaughtOffside il Napoli avrebbe già sondato il terreno con il club campione d'Inghilterra. Il 25enne, protagonista nell'ultimo Mondiale, piace anche alla Roma di Gasperini.