Dall'Inghilterra: il Napoli guarda ancora in casa Arsenal, spunta Martinelli. E c'è l'offerta per Ceballos

Il Napoli guarda ancora in casa Arsenal per rinforzare l'attacco. Dopo Gabriel Jesus, svelano dall'Inghilterra, gli azzurri si sarebbero mossi per ingaggiare Gabriel Martinelli che i Gunners cederebbero volentieri per provare nuovi colpi in attacco. Il brasiliano, che ha detto no alla corte del Galatasaray (per i turchi era l'alternativa a Leao), è un obiettivo sensibile del ds Manna: secondo CaughtOffside il Napoli avrebbe già sondato il terreno con il club campione d'Inghilterra. Il 25enne, protagonista nell'ultimo Mondiale, piace anche alla Roma di Gasperini.
La vera incognita resta la volontà dello stesso Martinelli, al momento non ancora convinto di lasciare la Premier: il classe 2001, al massimo, vorrebbe trasferirsi in un altro club di livello e il Napoli risponde a questo identikit. Allegri, che a sinistra può schierare solo Alisson Santos (Lang è sul mercato), accoglierebbe più che volentieri il talento in scadenza nel 2027 con l'Arsenal.
Intanto dalla Spagna sono certi: il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale per Dani Ceballos, attualmente svincolato dopo l'avventura al Real Madrid. Lo scrive DiariodeSevilla.Al momento il centrocampista ha preso tempo nella speranza di poter tornare al Betis Siviglia.