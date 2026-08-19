Vicario e la maglia di Buffon in camera: "Mio idolo, è il sogno di una vita" FOTO

Cosa porto in bianconero? Arrivo da un percorso diverso e mi sono formato anche attraverso l’esperienza all’estero, che mi ha lasciato molto. Mi auguro quindi di portare esperienza, serenità e soprattutto un buon dialogo, per creare le basi giuste per affrontare una grande stagione. Cercherò di creare buone connessioni con i ragazzi. Sono convinto che l’inserimento sarà semplice, perché tanti li conosco già. Da parte mia c’è la volontà di creare un gruppo unito, una vera famiglia juventina e bianconera, che possa portarci a grandi risultati. Arrivo, penso, nell’età giusta e con una buona esperienza alle spalle, dopo un percorso importante e anche dopo essermi confrontato con un campionato diverso da quello italiano. All’estero ho acquisito nuove conoscenze che fanno sicuramente parte del mio bagaglio, non solo come atleta ma anche a livello personale. Arrivo quindi con grande carica ed entusiasmo, ma anche con la voglia di dimostrare in campo che portiere sono. Soprattutto, però, voglio dimostrare la persona e il ragazzo che voglio essere: d’aiuto, di supporto e collaborativo, per rendere questa Juventus sempre più convincente e vincente. È un obiettivo che fa parte della storia di questa fantastica società. La mia missione deve essere questa. L'accoglienza è stata bellissima: Mi ha fatto davvero molto piacere. Mi sarebbe piaciuto passare più tempo con loro, ma sicuramente ci sarà l’occasione. Non vedo l’ora di incontrarli all’Allianz Stadium per la prima partita, che arriverà tra poco. Abbiamo bisogno della loro spinta, del loro calore e della loro passione. Ieri ho avuto un primo assaggio, ma sono convinto che allo stadio sarà ancora più prorompente e caloroso. Forza Juventus!".