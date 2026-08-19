Serie A: la Juve resta il club più tifato ma è in ribasso. Crescono Inter e Milan

19 Ago 2026 - 13:51
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I tifosi dei club di calcio di Serie A nella stagione 2025-'26 in Italia sono stati 25 milioni 600 mila, un dato sostanzialmente stabile rispetto alla stagione precedente (+0,32%). I fan rappresentano l'87,2% degli interessati alla Serie A e il 68,5% della popolazione italiana. È quanto emerge dalla ricerca Sponsor Value condotta da StageUp in partnership con Ipsos Doxa. Il popolo del tifo conferma la sua natura trasversale: uomini (55%) e donne (45%) condividono la passione sempre più equamente, segno di un calcio che tende a superare i confini di genere. L'età media è adulta con epicentro tra i 35 e i 54 anni (47%), ma in cui i giovani under 24 restano una presenza solida (16%).

Geograficamente la distribuzione segue quella della popolazione italiana. Il Sud e le Isole guidano la classifica con il 39% dei fan seguiti dal Nord Ovest (26%). Nelle regioni meridionali il club del cuore si mantiene segno di identità e appartenenza. Stabile la Top 5 delle squadre più tifate. La Juventus mantiene la prima posizione in classifica con 7.741.000 tifosi, nonostante un trend che per il secondo anno consecutivo è ribassista (-1,6% rispetto al 2024/25) a causa dei risultati. Al secondo posto si conferma l'Inter Campione d'Italia (4.275.000), in crescita del +2,3% rispetto al 2025. I due scudetti conquistati nelle ultime tre stagioni, la vittoria della Coppa Italia nel 2026 e i percorsi europei consentono ai nerazzurri di affermarsi per il quarto anno consecutivo davanti ai "cugini" del Milan (3.976.000) che registrano però un +4,2% in un'annata in crescita sul campo nonostante la Champions sfuggita all'ultima giornata.

Completano la Top 5 il Napoli (3.079.000), in aumento per il secondo anno consecutivo (+1,4%) e la Roma (1.790.000), che precede la Fiorentina (655.000), sesta, in contrazione del -6,6% dopo un'annata difficile. 

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