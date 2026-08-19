Serie A: la Juve resta il club più tifato ma è in ribasso. Crescono Inter e Milan

I tifosi dei club di calcio di Serie A nella stagione 2025-'26 in Italia sono stati 25 milioni 600 mila, un dato sostanzialmente stabile rispetto alla stagione precedente (+0,32%). I fan rappresentano l'87,2% degli interessati alla Serie A e il 68,5% della popolazione italiana. È quanto emerge dalla ricerca Sponsor Value condotta da StageUp in partnership con Ipsos Doxa. Il popolo del tifo conferma la sua natura trasversale: uomini (55%) e donne (45%) condividono la passione sempre più equamente, segno di un calcio che tende a superare i confini di genere. L'età media è adulta con epicentro tra i 35 e i 54 anni (47%), ma in cui i giovani under 24 restano una presenza solida (16%).