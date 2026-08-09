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Amichevoli: il Napoli pareggia 1-1 contro il Celta Vigo

Al vantaggio di Di Lorenzo risponde Jutglà dopo un errore del belga 

09 Ago 2026 - 00:56
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Dopo due vittorie e una sconfitta, arriva anche il pari per il Napoli davanti al presidente De Laurentiis, a bordo campo nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri passano in vantaggio nei primi minuti con Di Lorenzo (11') e sfiorano il raddoppio almeno altre due volte. Nella ripresa, complice un errore di De Bruyne (appena entrato), il Celta Vigo trova il gol del pari grazie a Jutglà (65'). Nel finale Marianucci costretto a uscire per infortunio.

Napoli-Celta Vigo: le foto del match

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Il Napoli parte subito forte e all’11' passa in vantaggio con Di Lorenzo, che colpisce di testa su cross di Politano. Pochi minuti dopo la squadra di Allegri sfiora il raddoppio con Santos, ma Radu para il tiro dell’esterno offensivo. A metà primo tempo cresce il Celta, ma al 37’ è il Napoli, di nuovo con il terzino italiano, a sfiorare il gol: il suo destro finisce sulla traversa. La prima frazione si chiude senza ulteriori emozioni, ma per Massimiliano Allegri arrivano buone risposte. La ripresa inizia con due cambi per gli azzurri, che al 60’ stravolgono quasi interamente l’undici titolare. Tra i subentranti c’è anche De Bruyne che, in area di rigore, si fa portare via il pallone da Jutglà: l’attaccante spagnolo fa 1-1 dopo aver saltato Meret. A venti minuti dalla fine i padroni di casa hanno due occasioni, sempre con Lucca assistito da Noa Lang. Brutte notizie per Massimiliano Allegri all’84’, quando Marianucci è costretto al cambio per un infortunio. La prima diagnosi parla di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Azzurri di nuovo in campo a Castel Di Sangro, mercoledì 12, contro l’Aris Salonicco.

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