DOPO DUE ANNI

"Grazie mister Conte": il Napoli ufficializza l'addio con il tecnico dopo due anni

La separazione era già stata annunciata in conferenza dopo la vittoria con l'Udinese

25 Mag 2026 - 12:36
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© X Napoli

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"Grazie mister Conte". Con un post su X il Napoli ha ufficializzato l'addio del tecnico pugliese, comunicato dallo stesso in una conferenza stampa congiunta con il presidente De Laurentiis dopo la vittoria del Maradona contro l'Udinese. "Un mese fa non ho chiesto niente al presidente. Gli ho detto in virtù dell'amicizia con lui che il mio percorso stava terminando. Non mi interessava sapere niente della programmazione o del ridimensionamento, la decisione da parte mia era stata presa". Conte, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2027, in due anni sulla panchina azzurra ha vinto uno scudetto nella stagione 2024/25 e una Supercoppa italiana nel 2025 in finale contro il Bologna. Lascia dopo 91 partite con un bilancio di 54 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte.

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