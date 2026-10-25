Al Napoli manca la vittoria, ma Allegri può sorridere: ritrovato McTominay e con De Bruyne regista è un'altra squadra

Per il gioco di Allegri, De Bruyne è sicuramente il regista ideale. Le idee dell’allenatore toscano, è risaputo, sono basate sulla verticalizzazione, sulla ricerca della prima punta per far scaturire qualcosa di buono attraverso le combinazioni con gli altri attaccanti. Questo è il motivo per cui Lobotka sta perdendo la sua centralità nel progetto. Lo slovacco è stato uno straordinario protagonista dei due scudetti vinti da questo gruppo, ma si incastonava perfettamente negli schemi di Spalletti e Conte. Lobo non è un giocatore da verticalizzazione, non sbaglia un passaggio ma al novanta per cento passa la palla in orizzontale. De Bruyne ha dimostrato che se ha voglia davvero di giocare, può essere di un’altra categoria. Soprattutto se accanto a lui torna a esserci un Anguissa vicino ai suoi migliori livelli. E qualcosa si comincia a vedere.