Preoccupazione per Napoli-Roma: le proteste degli autotrasportatori mettono a rischio il match?

Le conseguenze della protesta si stanno abbattendo con durezza anche sulla vita quotidiana dei cittadini. A Napoli e provincia la quasi totalità dei distributori di benzina è attualmente chiusa per mancanza di materia prima, mentre nei pochissimi impianti ancora operativi si formano enormi file. La carenza di carburante ha già costretto le aziende di trasporto pubblico a dimezzare le corse dei bus. La crisi rischia ora di bloccare la filiera dei rifornimenti, con merci in ritardo e scaffali dei supermercati che iniziano a svuotarsi. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge un dettaglio allarmante raccolto da fonti interne alla Questura: perfino le volanti della Polizia starebbero iniziando a rimanere a secco di carburante, una circostanza che rischia di compromettere la presenza degli agenti e la tutela della sicurezza cittadina.