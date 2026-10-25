Napoli, McTominay show: di testa nessuno fa meglio di lui

25 Ott 2026 - 07:42
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Scott McTominay domina in Europa nei gol di testa ed è arrivato a quota quattro reti in appena cinque giorni tra campionato e Champions League, confermandosi decisivo dopo il rientro in campo.

Il centrocampista del Napoli, reduce dalle doppiette realizzate contro Bodo/Glimt e Roma, guida la classifica europea per gol di testa nei cinque principali campionati dal suo arrivo in Serie A nell'estate 2024: sono ben 11 i centri di testa in tutte le competizioni, staccando Casemiro e Tolisso fermi a quota 10.

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