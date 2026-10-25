Napoli, McTominay show: di testa nessuno fa meglio di lui

Il centrocampista del Napoli, reduce dalle doppiette realizzate contro Bodo/Glimt e Roma, guida la classifica europea per gol di testa nei cinque principali campionati dal suo arrivo in Serie A nell'estate 2024: sono ben 11 i centri di testa in tutte le competizioni, staccando Casemiro e Tolisso fermi a quota 10.