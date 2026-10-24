Serie A, Napoli-Roma 3-3: Balerdi evita il ko, è rimonta giallorossa

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Spettacolo e gol nel big match dell'8a giornata di Serie A, che ci consegna un pirotecnico 3-3. La Roma rimonta infatti il Napoli, che si era portato inizialmente in vantaggio per 2-0 e poi era tornato avanti con McTominay: pari d'oro per i giallorossi, che restano nella top-3. La sfida inizia subito col brivido per Gasperini, visto che il Napoli è letale nelle ripartenze con Kevin De Bruyne in un insolito doppio ruolo: regista nella fase difensiva e fantasista in quella di costruzione. Gli azzurri si fanno vedere con Højlund e Lang, rischiando qualcosa sulle folate giallorosse: Malen e Cristante lasciano qualche brivido a Meret. Il pari resiste fino al 27', quando Anguissa sblocca la sfida con un'autentica magia: rovesciata e traiettoria imprendibile per Gollini, che resta di sasso subendo l'1-0. Il portiere giallorosso protegge il risultato nel finale di tempo, salvando i suoi in tre occasioni: strepitoso l'intervento su Olivera, un solo gol di vantaggio per il Napoli al riposo. La rete azzurra è però nell'aria e arriva al 48', quando McTominay è letale: neutralizzato il primo tentativo di testa, ma Gollini non può nulla sul successivo tocco ravvicinato che vale il 2-0.
Allegri perde Badiashile (infortunio) e inserisce Beukema, perdendo solidità difensiva. Il suo Napoli lascia così spazio alla Roma, che inserisce Castro passando alle tre punte e si rende pericolosa. Si accende anche Malen, che al 70' serve l'assist per Soulé: tiro dal limite e gol del 2-1. Passano quattro minuti e, su azione da corner, arriva anche il pareggio firmato da un improbabile goleador: Balerdi si inserisce e firma il 2-2 in tap-in. Castro sfiora il vantaggio per la Roma, che però ha una disattenzione potenzialmente fatale all'83': Olivera pesca McTominay, Napoli ancora avanti. Il nuovo vantaggio azzurro dura solo cinque minuti, visto che all'88' Balerdi sigla una sorprendente doppietta: il difensore ex Marsiglia, oggi attaccante aggiunto, buca Meret per il definitivo 3-3. Il Napoli protesta per un contatto (non falloso) su Beukema e Allegri si infuria, venendo espulso al 90'. Nulla cambia nei sei minuti di recupero, con Napoli e Roma che si dividono la posta in gioco: Gasperini resta terzo con 18 punti, gli azzurri salgono a quota 11 punti e riflettono su una grande occasione sprecata.
IL TABELLINO
Napoli-Roma 3-3
Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo (34' st Spinazzola), Rafa Marin, Badiashile (6' st Beukema), Olivera; McTominay, De Bruyne (34' st Lobotka), Anguissa; Politano (20' st Giovane), Højlund, Lang (34' st Vergara). A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Marianucci. All. Allegri.
Roma (3-5-1-1) - Gollini; Mancini (39' st Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (13' st Balerdi); Rensch (13' st Molina), de Roon, Cristante, Pisilli (13' st Castro), Wesley; Soulé; Malen (39' st Rodrigo Mora). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Di Nunzio, Lulli, Camara. All. Gasperini.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 27' Anguissa (N), 3' st e 37' st McTominay (N), 25' st Soulé (R), 29' st e 43' st Balerdi (R).
Ammoniti: Rafa Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), de Roon (R).
Note: espulso Allegri (all. Napoli) al 45' st per proteste.
LE STATISTICHE DI NAPOLI-ROMA
Napoli e Roma hanno pareggiato un match di Serie A realizzando almeno tre reti a testa per la prima volta dal 20 ottobre 2007 (4-4 in quel caso).
Da quando milita in Serie A (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista dei maggiori cinque campionati europei che ha segnato più gol di testa tra tutte le competizioni: 11 - seguito da Casemiro e Tolisso a quota 10.
Dal suo arrivo in Italia (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista che ha segnato più reti in Serie A (24), almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro pari ruolo nel periodo.
Dal suo esordio col Napoli (2024/25) Scott McTominay ha registrato quattro marcature multiple in Serie A, nel periodo solo Michael Olise (cinque) ne conta di più tra i centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei.
Leonardo Balerdi è solo il secondo difensore nella storia della Roma a realizzare una marcatura multipla in Serie A contro il Napoli, dopo Agostino Di Bartolomei il 20 febbraio 1983.
Frank Anguissa, al primo gol in questo campionato, ha ritrovato la rete in Serie A a distanza di 361 giorni dall’ultima volta, il 28 ottobre 2025 (v Lecce).
Matteo Politano ha fornito cinque assist contro la Roma in Serie A e contro nessun’altra squadra ha fornito più passaggi vincenti nella competizione (cinque anche contro il Torino).
Solo Donyell Malen (sei) ha segnato più gol in questo campionato con la maglia della Roma rispetto a Matías Soulé (tre).
Il Napoli ha pareggiato 56 partite contro la Roma in Serie A e contro nessun’altra squadra ne conta di più nel torneo (56 anche contro il Torino).
La Roma (5V, 3N) è rimasta imbattuta nelle prime otto gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2013/14 (8V in quel caso).
La Roma ha pareggiato due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (v Milan e Bologna in quel caso).
Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol più centrocampisti diversi in questa Serie A (sei) e anche quella che ha prodotto più reti coi centrocampisti nel campionato in corso (nove).
200ª presenza di Stanislav Lobotka in Serie A; il classe ’94 è diventato il quarto slovacco a tagliare questo traguardo nel massimo campioanto, dopo Marek Hamsík (409) Juraj Kucka (253) e Milan Skriniar (231). In aggiunta, questo è anche il 250° match di Lobotka con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni.
Scott McTominay ha raggiunto oggi contro la Roma il traguardo delle 250 presenze nei cinque maggiori campionati europei.
100ª presenza di Evan Ndicka in Serie A.