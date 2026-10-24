Serie A, Napoli-Roma 3-3: Balerdi evita il ko, è rimonta giallorossa

Spettacolo e gol nel big match dell'8a giornata di Serie A, che ci consegna un pirotecnico 3-3. La Roma rimonta infatti il Napoli, che si era portato inizialmente in vantaggio per 2-0 e poi era tornato avanti con McTominay: pari d'oro per i giallorossi, che restano nella top-3. La sfida inizia subito col brivido per Gasperini, visto che il Napoli è letale nelle ripartenze con Kevin De Bruyne in un insolito doppio ruolo: regista nella fase difensiva e fantasista in quella di costruzione. Gli azzurri si fanno vedere con Højlund e Lang, rischiando qualcosa sulle folate giallorosse: Malen e Cristante lasciano qualche brivido a Meret. Il pari resiste fino al 27', quando Anguissa sblocca la sfida con un'autentica magia: rovesciata e traiettoria imprendibile per Gollini, che resta di sasso subendo l'1-0. Il portiere giallorosso protegge il risultato nel finale di tempo, salvando i suoi in tre occasioni: strepitoso l'intervento su Olivera, un solo gol di vantaggio per il Napoli al riposo. La rete azzurra è però nell'aria e arriva al 48', quando McTominay è letale: neutralizzato il primo tentativo di testa, ma Gollini non può nulla sul successivo tocco ravvicinato che vale il 2-0.