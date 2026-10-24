Pagelle Napoli-Roma: McTominay un tempo da fenomeno, Balerdi straordinario difensore goelador

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Politano ha una grande continuità e crossa come ai bei tempi, Beukema entra e non convince del tutto. Gollini inizia maluccio e poi comincia a parare, De Roon è preziosissimo per il gioco di Gaspdi Enzo Palladini
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NAPOLI
Meret 6 - Già a metà del primo tempo si guadagna applausi e stima respingendo una conclusione di Malen, pericolosa soprattutto perché un po' sporca. Poi per lui è ordinaria amministrazione.
Di Lorenzo 6 - Non è mai incappato in brutte figure, nemmeno nei momenti bui della squadra. Anche in questo caso la fascia destra lo vede andare su e giu sicuro di sè.
Dal 33' st Spinazzola sv.
Rafa Marin 6,5 - Caricato di un giallo già dopo tre minuti e mezzo, riesce a controllare bene sé stesso nel resto della partita, con qualche intervento anche positivo.
Badiashile 6 - Scorrono le partite e l'ex Chelsea inizia a riscattare il suo inizio terribile, sfruttando il suo fisico e la sua ricca esperienza. Deve arrendersi a un infortuniio.
Dal 6' st Beukema 5,5 - Entra quasi senza preavviso per l'infortunio di Badiashile, ha qualche responsabilità sul 2-1 di Soulè.
Olivera 6 - Ha il compito di curare molto la fase difensiva, capisce subito che l'ispirazione di Soulè merita una certa prudenza e quindi sta lì, almeno fino alla fine del primo tempo quando solo un grande Gollini gli impedisce di segnare un gol di destro.
Anguissa 7 - Riecco molte tracce del giocatore che a questa squadra ha dato tantissimo. Dopo un inizio buono in fase difensiva e timido in fase offensiva, inventa la straordinaria rovesciata che significa il gol dell'1-0.
De Bruyne 6,5 - Sta prendendo gusto al ruolo di regista puro, riesce a ribadire la sua classe superiore anche con un uomo fisso sulle sue tracce. Molto bene nel primo tempo, cala nel secondo.
Dal 33' st Lobotka sv.
McTominay 8 - Nel primo tempo viene poco coinvolto nelle azioni principali della squadra, ma all'inizio del secondo tempo sfrutta la sua bravura nel gioco aereo che porta al gol del 2-0. Il gol gli dà una carica ulteriore, cresce anche la sua prestazione e arriva iltiro dalla distanza che porta al gol del 3-2.
Politano 7 - Attivo fin dai primi minuti con le sue alte frequenze sulla fascia destra, i suoi cross tagliati mettono in discussione la tranquillità dei difensori avversari. Favoloso quello - di destro - che porta al 2-0 di McTominay. Sempre preciso nelle sue giocate.
Dal 21' st Giovane 5,5 - Parte con uno spunto buono, ma poi rimane intrappolato nei meccanismi della Roma.
Hojlund 6 - Ormai è chiaro che in questo nuovo Napoli l'attaccante non sarà il goleador spietato del recente passato ma un prezioso gladiatore al servizio della squadra. Favolosa alla fine del primo tempo la sua discesa sulla sinistra con assist per un quasi-gol di Olivera.
Lang 5,5 - Qualche volta fa trenta, ma non fa mai trentuno. A una giocata giusta fa seguire un errore o una mezza incertezza. Però partecipa al movimento collettivo. Si mangia però un gol che fa infuriare Allegri.
Allenatore Allegri 6 - Qualcosa ha messo a posto, in questa settimana. E qualcosa ancora c'è da fare.
ROMA
Gollini 6,5 - Parte malino con qualche errore di costruzione, resta fermo sulla rovesciata-gol di Anguissa, ma poi diventa un vero eroe: grande uscita su De Bruyne e parata miracolosa su conclusione di Olivera da due passi.
Mancini 6 - Accusa palesemente un dolore alla coscia destra fin dall'inizio, stringe i denti e dà il suo contributo prezioso.
Dal 39' st Ghilardi sv.
Ndicka 6 - Resiste in un lavoro complicato contro Hojlund, che si muove molto e non dà punti di riferimento, ma viene controllato abbastanza bene.
Hermoso 6 - Partecipa molto alla fase offensiva, come da vocazione acclarata. Si trova spesso anche vicino all'area avversaria in diverse occasioni, nel primo tempo va vicino al gol.
Dal 13' st Balerdi 8 - Si prende subito un giallo che però risulta utile per la squadra. Poi inizia a giocare come sa e si avventa su un pallone vagante per segnare il gol del 2-2. Poi addirittura realizza la sua doppietta personale per il 3-3. Dimostra di essere un giocatore straordinario nel gioco aereo.
Rensch 5,5 - Può anche darsi che in fase offensiva non abbia l'incisività che un esterno di Gasperini dovrebbe avere, ma la fase difensiva se la ricorda bene e dopo una dozzina di minuti di gioco sventa un'occasione parecchio favorevole. Al contrario, arriva in ritardo nella diagonale su McTominay in occasione del gol del 2-0. Non ha mezze misure, insomma.
Dal 13' st Molina 6,5 - Si piazza a sinistra, con l'incarico di tappare alcune falle lasciate durante la gara da Wesley. Con lui, molto meglio da quella parte.
De Roon 6,5 - Per Gasp è una specie di bancomat da cui prelevare ogni volta quantità di cose utili che danno totale soddisfazione. La prima volta che gioca accanto a Cristante è come se fosse la centesima. Grande protagonista in mezzo al campo nei minuti della rimonta giallorossa.
Cristante 6 - Un discreto primo tempo, con molto sacrificio e un palo colpito. Poi la condizione - ancora precaria visto che è al rientro - gli impedisce di andare oltre.
Pisilli 6 - Posizione ibrida tra le linee che dovrebbe in teoria piacergli molto e che invece lo vede un po' incerto sui tempi di inserimento nel gioco offensivo fino a metà del primo tempo. Poi trova le tracce giuste e inizia a farsi sentire parecchio nelle manovre giallorosse.
Dal 13' st Castro 6 - Insolitamente affiancato a Malen, si mette al suo servizio con molto altruismo e molto dinamismo.
Wesley 5 - La brutta copia di sé stesso, molto in difficoltà nella fase difensiva e poco incisivo dalla metà campo in su. Errori tecnici per lui inusuali. Quando entra Molina, si sposta a destra.
Soulè 7 - Sa benissimo di non essere il clone di Dybala, ma proprio per questo ci mette quella giusta dose di impegno in più, con aiuti in fase difensiva e iniziative utili davanti. Sembra quasi scontato che sia lui a segnare il gol del 2-1 con un'iniziativa personale.
Malen 6 - Nei primi metri è ancora il giocatore impressionante che siamo abituati a conoscere, in questo caso gli manca un po' il "dopo", la fase in cui fa esplodere un missile dal suo piede (generalmente destro). Allora decide di trasformarsi in assistman, dando il pallone del 2-1 a Soulè.
Dal 39' st Mora sv.
Allenatore Gasperini 6 - Nonostante gli infortuni e la stanchezza, riesce in parte a raddrizzare una partita storta provandole tutte.