le pagelle di napoli-roma Pagelle Napoli-Roma: McTominay un tempo da fenomeno, Balerdi straordinario difensore goelador

Politano ha una grande continuità e crossa come ai bei tempi, Beukema entra e non convince del tutto. Gollini inizia maluccio e poi comincia a parare, De Roon è preziosissimo per il gioco di Gasp

di Enzo Palladini