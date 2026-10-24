Furia Allegri, lo sfogo a microfoni spenti: "L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca…"

“Stasera non sono nelle condizioni lucide per la prima volta dopo 25 anni per commentare la partita". Dopo il pareggio e l’espulsione del Maradona, Massimiliano Allegri si è presentato furioso davanti ai microfoni e ha ammesso subito scarsa lucidità, ma quello che sarebbe successo dopo va un po’ oltre i confini del nervosismo. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il tecnico azzurro dopo aver concluso la propria intervista post‑partita a DAZN, si è diretto verso la sala stampa urlando una serie di imprecazioni e pronunciando testualmente la frase: “L’anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan”. Parole sentite da tutta la sala stampa, separata da lui solo da un muro. Il riferimento chiaramente è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto e la Roma tra le prime quattro, ma non è chiaro a quale episodio in particolare si riferisca il tecnico.