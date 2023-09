Monza, Paolo Berlusconi: "Questa squadra sarebbe piaciuta a Silvio"

LE PAROLE

Il fratello dell'ex patron dei brianzoli: "Giochiamo bene, tra i suoi preferiti c'era Colpani"

© ipp Paolo Berlusconi promuove il suo Monza dopo le prime cinque giornate di Serie A: "La squadra si conosce sempre di più e questi punti, rispetto agli zero che avevamo l'anno scorso di questi tempi, ci compenseranno di quelli che forse non riusciremo a replicare con le grandi - ha detto il presidente del club brianzolo intervenendo alla presentazione della candidatura di Adriano Galliani alle suppletive per il Senato -. Questo è un bel Monza, con un bel gioco, che piaceva e sarebbe piaciuto a Silvio".

Il fratello dell'ex patron ha poi parlato del livello del campionato e raccontato un aneddoto particolare: "Ci sono due campionati, uno per l'accesso alle coppe e uno per la salvezza. Nella nostra fascia non farei cambio con nessuno. Quando dovette scegliere un giocatore da indicare tra i suoi preferiti, Silvio disse Colpani. E abbiamo visto cosa sta facendo, a dimostrazione di quanto mio fratello capisse di calcio. Non per niente è stato il presidente più vincente della storia del calcio. Se dovessi indicare qualcuno tra i miei preferiti io direi Mota e Di Gregorio, o lo stesso Colpani. Ma sono tutti bravi...".