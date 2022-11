Monza, Sensi shock: frattura malleolo-peroneale, fuori 3-4 mesi

© Getty Images

Vittoria agrodolce per il Monza, che perde Stefano Sensi per diversi mesi. Il centrocampista, uscito in lacrime e in barella nel finale del match con il Verona dopo un duro contrasto con Sulemana, ha riportato una frattura malleolo-peronale. L'ex Inter dice addio al 2022 e tornerà in campo presumibilmente tra 3-4 mesi. Un altro duro colpo per mister Palladino, costretto a rinunciare anche a Pablo Marì, ritornato oggi allo U Power Stadium dopo l'accoltellamento subito da un folle in un centro commerciale di Assago.